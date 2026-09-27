Полиция Тывы задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому Ранее судимый тувинец подозревается в нанесении ножевого ранения односельчанину

Москва27 сен Вести.Полицейские задержали неоднократно судимого 39-летний житель села Бурен-Хем, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему односельчанину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

В отдел полиции "Кызылский" 22 сентября поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение Каа-Хемской ЦРБ 21-летнего жителя села Бурен-Хем с проникающей колото-резанной раной грудной клетки.

По данному факту возбудили уголовное дело. Оперативники установили и задержали подозреваемого, который в ходе допроса признался в содеянном.

Сотрудниками полиции было установлено, что ранее неоднократно судимый 39-летний житель села Бурен-Хем будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанес удар ножом своему 21-летнему односельчанину, после чего скрылся с места преступления написали в пресс-службе

Расследование уголовного дела продолжается.