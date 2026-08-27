Москва27 авг Вести.Сотрудники полиции Эрдзинского района установили подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба ГУ МВД России о Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Сообщение о госпитализации 23-летней девушки с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки поступило полицейским 21 августа из местной ЦРБ. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при помощи оружия или используемых в его качестве предметов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы уголовного розыска установили и доставили 35-летнюю жительницу Кызыла, подозреваемую в совершении указанного тяжкого преступления. Во время допроса фигурантка дала признательные показания и пояснила, что причинила потерпевшей телесные повреждения в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртных напитков на берегу озера Торе-Холь написали в пресс-службе

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.