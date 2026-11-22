В Жуковском по подозрению в нанесении ножевого ранения задержан мужчина В Жуковском мужчина ударил ножом знакомого, возбуждено уголовное дело

Москва22 ноя Вести.Полиция задержала в Жуковском мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности в MAX сообщает полиция Московской области.

Сведения о том, что гражданин 1980 г.р. получил ножевое ранение, поступило в дежурную часть из медицинского учреждения.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что около одного из домов, расположенных на улице Гагарина, между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес мужчине ножевое ранение говорится в сообщении

Подозреваемый 1962 г.р. стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.