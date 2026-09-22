В Воскресенске задержали мужчину, который нанес ножевые ранения посетителю кафе

В Воскресенске задержали мужчину, устроившего поножовщину в кафе В Воскресенске задержали мужчину, который нанес ножевые ранения посетителю кафе

Москва22 сен Вести.В подмосковном Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес несколько ножевых ранений посетителю кафе. Об этом сообщила Федеральная служба войск нацгвардии РФ.

Инцидент произошел в заведении, расположенном на Комсомольской улице. Тогда был подан сигнал "Тревога".

Прибывшие по адресу правоохранители выяснили, что между посетителями произошла словесная перепалка, в ходе которой находившийся в состоянии опьянения 43-летний местный житель нанес несколько резаных ран 40-летнему мужчине говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Нападавшего задержали, а затем доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему вызвали скорую помощь, медики которой доставили его в больницу.