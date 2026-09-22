Москва22 сенВести.В подмосковном Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес несколько ножевых ранений посетителю кафе. Об этом сообщила Федеральная служба войск нацгвардии РФ.
Инцидент произошел в заведении, расположенном на Комсомольской улице. Тогда был подан сигнал "Тревога".
Прибывшие по адресу правоохранители выяснили, что между посетителями произошла словесная перепалка, в ходе которой находившийся в состоянии опьянения 43-летний местный житель нанес несколько резаных ран 40-летнему мужчинеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Нападавшего задержали, а затем доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему вызвали скорую помощь, медики которой доставили его в больницу.