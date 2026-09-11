В Зеленограде задержали жителя хостела, напавшего с ножом на другого постояльца

В Зеленограде задержали жителя хостела, напавшего с ножом на соседа по номеру В Зеленограде задержали жителя хостела, напавшего с ножом на другого постояльца

Москва11 сен Вести.В Зеленограде росгвардейцы задержали жителя хостела, подозреваемого в нападении с ножом на соседа по гостиничному номеру. Об этом сообщило ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве.

Инцидент произошел в объекте гостиничного типа на Сосновой аллее.

На общей кухне между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Тогда 35-летний злоумышленник взял нож, а его оппонент, пытаясь защититься, схватился за лезвие, в результате чего получил глубокие порезы пальцев.

22-летнему пострадавшему потребовалась экстренная помощь врачей, он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются все обстоятельства произошедшего.