Москва11 сенВести.В Зеленограде росгвардейцы задержали жителя хостела, подозреваемого в нападении с ножом на соседа по гостиничному номеру. Об этом сообщило ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве.
Инцидент произошел в объекте гостиничного типа на Сосновой аллее.
На общей кухне между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Тогда 35-летний злоумышленник взял нож, а его оппонент, пытаясь защититься, схватился за лезвие, в результате чего получил глубокие порезы пальцев.
22-летнему пострадавшему потребовалась экстренная помощь врачей, он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержанговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Выясняются все обстоятельства произошедшего.