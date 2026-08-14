Москва14 авгВести.Задержан подозреваемый, ранивший 57-летнего охранника столичного ЖК в Даевом переулке канцелярским ножом в шею. Об этом сообщила МВД по Москве.
Инцидент произошел ночью. В ЖК ошибочно сработала пожарная сигнализация, тогда охранник позвонил дежурному технику, которого не было на смене, и потребовал приехать. Спустя время между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. В результате нападавший канцелярским ножом ранил охранника в шею и туловище. Пострадавшего госпитализировали.
В Красносельском районе столицы участковые задержали [подозреваемого] 35-летнего уроженца Волгоградской областиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).