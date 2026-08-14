Задержан подозреваемый, ранивший охранника столичного ЖК ножом в шею Задержан подозреваемый, ранивший ножом охранника столичного ЖК в Даевом переулке

Москва14 авг Вести.Задержан подозреваемый, ранивший 57-летнего охранника столичного ЖК в Даевом переулке канцелярским ножом в шею. Об этом сообщила МВД по Москве.

Инцидент произошел ночью. В ЖК ошибочно сработала пожарная сигнализация, тогда охранник позвонил дежурному технику, которого не было на смене, и потребовал приехать. Спустя время между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. В результате нападавший канцелярским ножом ранил охранника в шею и туловище. Пострадавшего госпитализировали.

В Красносельском районе столицы участковые задержали [подозреваемого] 35-летнего уроженца Волгоградской области говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).