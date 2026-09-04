Москва4 сенВести.На Мосфильмовской улице в элитном московском жилом комплексе неизвестный мужчина ранил ножом консьержа, который сделал ему замечания о парковке. Об этом стало известно РЕН.ТВ.
Водитель, который не проживает в этом доме, припарковал автомобиль на закрытой территории. Консьерж Дмитрий С. сделал мужчине замечание, после чего тот достал нож и ранил сотрудника в бедроотмечается в сообщении
Мужчину госпитализировали. Полицейские задержали нападавшего, но позже якобы отпустили его. По данным издания, в этот же день нападавший вернулся на место происшествия и начал угрожать сотрудникам отрезать им головы.
Официальных данных не поступало.