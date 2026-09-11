В Москве арестован обвиняемый в покушении на убийство на северо-западе столицы

Арестован обвиняемый в покушении на убийство мужчины на северо-западе Москвы В Москве арестован обвиняемый в покушении на убийство на северо-западе столицы

Москва11 сен Вести.В Москве по ходатайству следствия отправлен под арест обвиняемый в покушении на убийство мужчины на северо-западе столицы. Об этом сообщает столичный СК в MAX.

Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) говорится в сообщении

По материалам следствия, 5 сентября 2026 года на Митинской улице фигурант вступил в конфликт с незнакомым мужчиной и нанес ему не менее 3 ножевых ранений. Потерпевшего госпитализировали в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная помощь.

Место происшествия осмотрено, назначены судебные экспертизы. Фигуранту предъявлено обвинение.