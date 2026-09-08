Москва8 сенВести.В Москве местный житель был задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает Следственный комитет столицы.
Преступление произошло на востоке Москвы. По сведениям следствия, вечером 7 сентября на лестничной клетке жилого дома по ул. 2-й Владимирской было обнаружено тело мужчины.
На его теле имеются следы насильственной смерти в виде ножевых ранений.
По подозрению в указанном преступлении задержан ранее судимый житель столицынаписано в канале ведомства в MAX
В настоящее время с ним проводятся следственные действия.