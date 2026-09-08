СК Москвы возбудил дело по факту убийства на востоке столицы

Житель Москвы задержан по подозрению в убийстве, возбуждено дело СК Москвы возбудил дело по факту убийства на востоке столицы

Москва8 сен Вести.В Москве местный житель был задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает Следственный комитет столицы.

Преступление произошло на востоке Москвы. По сведениям следствия, вечером 7 сентября на лестничной клетке жилого дома по ул. 2-й Владимирской было обнаружено тело мужчины.

На его теле имеются следы насильственной смерти в виде ножевых ранений.

По подозрению в указанном преступлении задержан ранее судимый житель столицы написано в канале ведомства в MAX

В настоящее время с ним проводятся следственные действия.