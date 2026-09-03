В Московской области задержан мужчина по подозрению в убийстве

В Подмосковье полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве В Московской области задержан мужчина по подозрению в убийстве

Москва3 сен Вести.В Ленинском городском округе Подмосковья полиция задержала местного жителя 1991 года рождения, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

По данным правоохранителей, в овраге у одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола нашли фрагменты тела мужчины. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте, а нападавший попытался замести следы и избавиться от тела.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1991 года рождения говорится в публикации

Подозреваемого уже доставили в следственные органы. Все обстоятельства случившегося выясняются.