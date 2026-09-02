В переходе станции Фабричная в Раменском незнакомец зарезал мужчину ножом

Житель Раменского зарезал незнакомого мужчину ножом в переходе В переходе станции Фабричная в Раменском незнакомец зарезал мужчину ножом

Москва2 сен Вести.Местный житель зарезал мужчину ножом на железнодорожной станции Фабричная в Раменском. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, в понедельник, 31 августа, обвиняемый вступил в конфликт с незнакомцем в надземном переходе станции. Во время ссоры он нанес мужчине несколько ударов ножом и скрылся.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, но, несмотря на оказанную необходимую медицинскую помощь, скончался пишет СК

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Правоохранители установили и задержали 37-летнего подозреваемого.