Арестован обвиняемый в убийстве мужчины на улице Недорубова в Москве

Арестован обвиняемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы Арестован обвиняемый в убийстве мужчины на улице Недорубова в Москве

Москва12 авг Вести.Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве малознакомого человека на улице Недорубова в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 10 августа фигурант в квартире дома на улице Недорубова в ходе конфликта не менее одного раза ударил ножом малознакомого мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.