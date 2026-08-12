Москва12 авгВести.Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве малознакомого человека на улице Недорубова в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).
По данным следствия, 10 августа фигурант в квартире дома на улице Недорубова в ходе конфликта не менее одного раза ударил ножом малознакомого мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия … избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.