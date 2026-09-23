Москва23 сенВести.Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы мужчину, который устроил пьяный дебош в кафе. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Москве.
По информации ведомства, нетрезвый мужчина пытался пройти в кафе на улице Покровка.
После отказа в обслуживании 30-летний гость столицы ушел, но позже вернулся. Он проник на территорию кофейни через забор, громко выражаясь нецензурной бранью и провоцируя посетителей на конфликтговорится в сообщении
Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали росгвардейцы неподалеку от кафе.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.