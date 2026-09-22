Москва22 сен Вести.В московском районе Щербинка нетрезвый мужчина с ножом угрожал прохожим. Об этом сообщил канал SHOT со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Неадекватный мужчина под градусом устроил разборки в Щербинке на улице Южный квартал. Артем (так зовут неадеквата) кричал на весь двор, угрожал прохожим и бродил по району с ножом. По словам очевидцев, его пыталась утихомирить девушка, но он продолжал буянить и орать