Москва17 сенВести.В Санкт-Петербурге мужчина разгуливал с большим ножом прямо по проезжей части возле метро, а затем побежал в сторону молодых людей у бара. Очевидцы вызвали Росгвардию. Об этом пишет Baza.
Задержать мужчину сотрудникам Росгвардии помог прохожий.
Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, но оружие мужчина не бросил. Тогда к нему подошел один из очевидцев и просто попросил отдать лезвие. Тот неожиданно послушался и передал его рукояткой впередотмечается в сообщении
Тогда правоохранители смогли задержать мужчину.