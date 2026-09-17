Очевидец помог Росгвардии забрать тесак у мужчины с оружием в Петербурге Прохожий помог силовикам задержать мужчину с тесаком у метро в Петербурге

Москва17 сен Вести.В Санкт-Петербурге мужчина разгуливал с большим ножом прямо по проезжей части возле метро, а затем побежал в сторону молодых людей у бара. Очевидцы вызвали Росгвардию. Об этом пишет Baza.

Задержать мужчину сотрудникам Росгвардии помог прохожий.

Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, но оружие мужчина не бросил. Тогда к нему подошел один из очевидцев и просто попросил отдать лезвие. Тот неожиданно послушался и передал его рукояткой вперед отмечается в сообщении

Тогда правоохранители смогли задержать мужчину.