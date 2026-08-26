Рецидивист из Петербурга задержан за противоправные действия в отношении женщин

В Петербурге за противоправные действия в отношении женщин задержан рецидивист Рецидивист из Петербурга задержан за противоправные действия в отношении женщин

Москва26 авг Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, совершившего противоправные действия в отношении нескольких пассажирок метрополитена. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Утром 26 августа на пункт полиции метро поступили сообщения от свидетелей противоправных действий незнакомца в отношении женщин на станциях "Звенигородская", "Садовая", "Сенная площадь".

Правонарушителя оперативно установили и задержали на станции метро "Улица Дыбенко".

[Затем его] передали наряду патрульно-постовой службы полиции для доставления в отдел и дальнейших разбирательств. Задержанным оказался 62-летний ранее судимый за развратные действия житель Невского района говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.