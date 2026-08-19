У метро в Петербурге задержали сбежавшего из калининградской колонии-поселения

Сбежавший из калининградской колонии задержан в Петербурге У метро в Петербурге задержали сбежавшего из калининградской колонии-поселения

Москва19 авг Вести.В Санкт-Петербурге задержан сбежавший из калининградской колонии-поселения осужденный, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в MAX.

В районе станции метро "Приморская" росгвардейцы остановили подозрительного персонажа.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина был осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Он ... отбывал лишение свободы в колонии-поселении, но двое суток назад совершил побег говорится в публикации

Беглец при задержании оказал сопротивление, но все же был доставлен сотрудниками Росгвардии в органы внутренних дел.