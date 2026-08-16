В Петербурге задержали мигранта за попытку убийства соотечественника В Петербурге мигрант пытался зарезать соотечественника

Москва16 авг Вести.В Санкт-Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в покушении на убийство соотечественника, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, ночью 15 августа во время конфликта в общежитии в Химическом переулке мигрант нанес ножевое ранение в грудь своему земляку.

Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.