При задержании вооруженного мужчины в поликлинике в Петербурге пострадавших нет

В МВД рассказали о задержании вооруженного мужчины в поликлинике в Петербурге При задержании вооруженного мужчины в поликлинике в Петербурге пострадавших нет

Москва3 сен Вести.В ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области прокомментировали инцидент в поликлинике на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

По данным ведомства, вечером в четверг, 3 сентября, в здание медицинского учреждения пришел мужчина, который стал угрожать и демонстрировать имевшийся у него пистолет.

Оценив обстановку, персонал медучреждения действовал в сложившейся ситуации грамотно и незамедлительно нажал тревожную кнопку говорится в заявлении ведомства в MAX

На место происшествия прибыли наряды полиции, сотрудникам патрульно-постовой службы удалось пресечь действия мужчины, задержать его и изъять оружие, которое оказалось травматическим.

В результате ЧП никто не пострадал. Задержанный находится в отделе полиции, проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.