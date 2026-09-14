Москва14 сенВести.Полицейские Петербурга устанавливают обстоятельства инцидента у метро "Проспект Большевиков", где неизвестный с ножом напал на женщину. Подозреваемый задержан, сообщает региональный главк МВД.
Сообщение о ножевом ранении женщины возле дома 20 по улице Коллонтай поступило в полицию Невского района днем 12 сентября. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители.
Установлено, что около 14:15 возле станции метро "Проспект Большевиков" неизвестный нанес 37-летней женщине ножевое ранениеговорится в публикации ведомства в MAX
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
На следующий день, 13 сентября, в доме 13 по улице Кржижановского в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 49-летнего мужчину.
Он доставлен в отдел полиции и проверяется на причастность к произошедшему. В его отношении составлен административный протокол.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.