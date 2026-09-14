Задержан мужчина, ударивший прохожую ножом у метро в Петербурге

Задержан напавший с ножом на женщину у метро в Петербурге Задержан мужчина, ударивший прохожую ножом у метро в Петербурге

Москва14 сен Вести.Полицейские Петербурга устанавливают обстоятельства инцидента у метро "Проспект Большевиков", где неизвестный с ножом напал на женщину. Подозреваемый задержан, сообщает региональный главк МВД.

Сообщение о ножевом ранении женщины возле дома 20 по улице Коллонтай поступило в полицию Невского района днем 12 сентября. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители.

Установлено, что около 14:15 возле станции метро "Проспект Большевиков" неизвестный нанес 37-летней женщине ножевое ранение говорится в публикации ведомства в MAX

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На следующий день, 13 сентября, в доме 13 по улице Кржижановского в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 49-летнего мужчину.

Он доставлен в отдел полиции и проверяется на причастность к произошедшему. В его отношении составлен административный протокол.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.