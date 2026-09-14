Москва14 сенВести.Сотрудники Росгвардии задержали буйного полураздетого мужчину, который угрожал медику в Москве, сообщили в столичном главке ведомства в MAX.
ЧП произошло в поликлинике на улице Пестеля, куда в нетрезвом виде на перевязку травмированной ноги явился 51-летний гражданин.
51-летний москвич пришел в поликлинику на перевязку травмированной ноги в нетрезвом состоянии. Во время приема начал проявлять агрессию. Достав нож, буйный пациент начал угрожать врачу расправойговорится в заявлении Росгвардии
У медика возникли опасения за свою жизнь, и он нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы обезвредили и скрутили дебошира, после чего передали полиции.