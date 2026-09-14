В Москве росгвардейцы скрутили пациента, угрожавшего расправиться с врачом Полуголый пациент угрожал ножом врачу московской поликлиники

Москва14 сен Вести.Сотрудники Росгвардии задержали буйного полураздетого мужчину, который угрожал медику в Москве, сообщили в столичном главке ведомства в MAX.

ЧП произошло в поликлинике на улице Пестеля, куда в нетрезвом виде на перевязку травмированной ноги явился 51-летний гражданин.

51-летний москвич пришел в поликлинику на перевязку травмированной ноги в нетрезвом состоянии. Во время приема начал проявлять агрессию. Достав нож, буйный пациент начал угрожать врачу расправой говорится в заявлении Росгвардии

У медика возникли опасения за свою жизнь, и он нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы обезвредили и скрутили дебошира, после чего передали полиции.