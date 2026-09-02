Москва2 сен Вести.Девушке, которую избили у храма в Москве, провели трепанацию черепа, сообщает Mash.

По данным издания, операция прошла без осложнений.

Сейчас пострадавшая находится в искусственной коме: у нее тяжелый ушиб мозга и переломы сказано в публикации

Нападение на медиков и прихожан произошло 1 сентября на Белореченской улице в Москве у храма Святых Жен-Мироносиц, его совершил 29-летний лудоман. По информации Mash, нападавший около десяти раз ударил девушку лопатой. А когда она упала, продолжил избивать ее ногами и кулаками в лицо. Также пострадали врачи и прихожане церкви.

На помощь пострадавшим бросился прохожий, он вступил с нападавшим в драку, а затем застрелил его из травматического пистолета.

В публикации говорится, что мужчина имел разрешение на ношение оружия, а его действия могут расценить как необходимую оборону. Накануне мужчина уже побывал в полиции, откуда его отпустили.

Ранее сообщалось, что агрессор состоял на учете в психоневрологическом диспансере, через две недели ему должно было исполниться 30 лет.

По информации Mash, фельдшер недавно вышла замуж и сейчас учится на шестом курсе института имени Сеченова по специальности "Лечебное дело".