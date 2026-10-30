Во время ссоры иностранец ударил ножом знакомого в Подмосквоье В Подмосковье иностранец нанес ножевое ранение знакомому, его задержали

Москва30 окт Вести.Полицейские задержали гражданина одной из стран Средней Азии, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого в Раменском. Об этом сообщили в подмосковной полиции в MAX.

Уточняется, что между мужчинами произошел конфликт возле одного из домов на улице Михалевича. После этого иностранец 1998 года рождения нанес ножевое ранение оппоненту 1993 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали.

В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался гражданин одной из стран Средней Азии 1998 г.р. отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело.