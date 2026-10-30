Москва30 октВести.Полицейские задержали гражданина одной из стран Средней Азии, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого в Раменском. Об этом сообщили в подмосковной полиции в MAX.
Уточняется, что между мужчинами произошел конфликт возле одного из домов на улице Михалевича. После этого иностранец 1998 года рождения нанес ножевое ранение оппоненту 1993 года рождения.
Пострадавшего госпитализировали.
В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался гражданин одной из стран Средней Азии 1998 г.р.отмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело.