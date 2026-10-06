В центре Москвы Росгвардия задержала подозреваемых в нанесении ножевого ранения

Подозреваемые в нанесении ножевого ранения задержаны в центре Москвы В центре Москвы Росгвардия задержала подозреваемых в нанесении ножевого ранения

Москва6 окт Вести.В центре Москвы росгвардейцы провели задержание подозреваемых в нанесении ножевого ранения мужчине. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в MAX.

Патрулируя улицы города, экипаж группы задержания получил сигнал "Тревога" с Никольской улицы из охраняемого заведения. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в ходе конфликта между посетителями ресторана 35-летний мужчина получил ножевое ранение в область живота. Подозреваемые в правонарушении скрылись. Пострадавший госпитализирован.

По приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали двух подозреваемых – 22-летнего уроженца Ростовской области и 43-летнего жителя Подмосковья говорится в сообщении

Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.