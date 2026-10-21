Москва21 октВести.В одном из московских кафе произошла драка между двумя мужчинами. Одному из них в результате драки был откушен кончик носа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел ночью в заведении на Тверской улице.

Предварительно, … между двумя мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них откусил другому кончик носа

говорится в публикации источника

Пострадавший был госпитализирован. Медицинский персонал вернул оторванную часть носа на место. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Проводится проверка.