Москва21 октВести.В одном из московских кафе произошла драка между двумя мужчинами. Одному из них в результате драки был откушен кончик носа, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел ночью в заведении на Тверской улице.
Предварительно, … между двумя мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них откусил другому кончик носаговорится в публикации источника
Пострадавший был госпитализирован. Медицинский персонал вернул оторванную часть носа на место. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Проводится проверка.