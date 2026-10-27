В Кемерово возбудили дело на мужчину, откусившего нос соседу Житель Кемерово откусил нос соседу во время драки

Москва27 окт Вести.В Кемерове 42-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после драки с соседом – в ходе потасовки он откусил оппоненту часть носа. Об этом сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области на платформе MAX.

О случившемся в полицию заявила местная жительница. Она рассказала, что ее 57-летний сожитель пострадал в драке с соседом. Прибывшие врачи скорой диагностировали у мужчины укушенную рану носа.

Подозреваемого задержали – им оказался 42-летний сосед потерпевшего. Полицейские выяснили, что мужчины давно враждуют, а в подъезде дома у них вспыхнула очередная ссора, переросшая в драку. Именно тогда нападавший и откусил пострадавшему часть носа.

В подъезде многоквартирного дома между мужчинами, которые долгое время находятся в конфликтных отношениях, произошла очередная словесная перепалка. Когда ссора переросла в потасовку, нападавший откусил кемеровчанину часть носа говорится в публикации

Судебно-медицинская экспертиза признала травмы тяжким вредом здоровью – они привели к неизгладимому обезображиванию лица. По факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Санкция предусматривает до 8 лет колонии.