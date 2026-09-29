В Кургане нашли мужчину, который отрезал голову знакомому в 2002 году

В Кургане будут судить жителя, отрезавшего голову знакомому 24 года назад В Кургане нашли мужчину, который отрезал голову знакомому в 2002 году

Москва29 сен Вести.Перед судом в Кургане предстанет 44-летний мужчина, который в 2002 году убил знакомого и отрезал ему голову. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.

Установлено, что 24 года назад в марте на территории кладбища в поселке Рябково обвиняемый поругался с 19-летним знакомым. В результате он убил его с помощью ножа. С целью сокрытия следов преступления мужчина отделил голову от тела и спрятал труп на территории кладбища.

Тело погибшего парня обнаружил в апреле того же года случайный прохожий.

Более 10-лет обвиняемый со своей семьей проживал на территории Московской области. Доказать вину обвиняемого удалось спустя длительное время, так как свидетели указанного преступления были установлены совсем недавно отмечается в сообщении

Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.