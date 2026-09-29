Москва29 сенВести.Перед судом в Кургане предстанет 44-летний мужчина, который в 2002 году убил знакомого и отрезал ему голову. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.
Установлено, что 24 года назад в марте на территории кладбища в поселке Рябково обвиняемый поругался с 19-летним знакомым. В результате он убил его с помощью ножа. С целью сокрытия следов преступления мужчина отделил голову от тела и спрятал труп на территории кладбища.
Тело погибшего парня обнаружил в апреле того же года случайный прохожий.
Более 10-лет обвиняемый со своей семьей проживал на территории Московской области. Доказать вину обвиняемого удалось спустя длительное время, так как свидетели указанного преступления были установлены совсем недавноотмечается в сообщении
Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.