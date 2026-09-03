Москва3 сенВести.Житель Якутска 47 лет предстанет перед судом по делу об убийстве знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 13 июня. В квартире дома по улице Ново-Карьерной Якутска обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим и нанес ему множественные удары руками и ножом хозяйственно-бытового назначения.
В результате полученного проникающего колото-резаного ранения груди потерпевший скончался на месте происшествияотметили в пресс-службе
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.