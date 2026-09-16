СК: на Сахалине возбуждено дело по факту убийства местным жителем знакомого

Житель Корсакова Сахалинской области обвиняется в том, что зарезал знакомого СК: на Сахалине возбуждено дело по факту убийства местным жителем знакомого

Москва16 сен Вести.В городе Корсакове Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя об убийстве, сообщается в MAX-канале СК региона.

Установлено, что 14 сентября 2026 года между обвиняемым и его 68-летним знакомым в квартире дома на улице Окружной в городе Корсакове возник конфликт. Фигурант ножом нанес не менее 13 ударов потерпевшему. Он скончался на месте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз отмечается в сообщении

Обвиняемый заключен под стражу.