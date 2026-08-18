Пенсионер застрелил из ружья соседа и сообщил об этом правоохранителям В Подмосковье 70-летний мужчина застрелил соседа и сдался полиции

Москва18 авг Вести.Пенсионер из поселка Смирновка Солнечногорского городского округа сообщил в полицию об убийстве своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

Преступление было совершено ночью 17 августа на почве возникшего конфликта. Уточняется, что погибшему было 40 лет.

70-летний мужчина … произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего ружья в спину потерпевшего, от которого он скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о совершенном им преступлении сказано в сообщении ведомства

Нападавший задержан, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование которого находится на контроле в Солнечногорской городской прокуратуре.