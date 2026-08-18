Москва18 авгВести.Пенсионер из поселка Смирновка Солнечногорского городского округа сообщил в полицию об убийстве своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.
Преступление было совершено ночью 17 августа на почве возникшего конфликта. Уточняется, что погибшему было 40 лет.
70-летний мужчина … произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего ружья в спину потерпевшего, от которого он скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о совершенном им преступлениисказано в сообщении ведомства
Нападавший задержан, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование которого находится на контроле в Солнечногорской городской прокуратуре.