В Калининграде заключили под стражу мужчину, насмерть избившего своего соседа

Житель Калининграда заключен под стражу по обвинению в избиении соседа до смерти В Калининграде заключили под стражу мужчину, насмерть избившего своего соседа

Москва7 окт Вести.В городе Калининграде 49-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в убийстве своего соседа. Об этом сообщает Следком Калининградской области.

Согласно версии следствия, преступление было совершено 4 октября 2026 года в подъезде одного из домов на улице Угловой. Фигурант употребил алкоголь, у него возник конфликт с 62-летним соседом, в ходе которого он ударил его не менее 10 раз. Тот скончался.

Фигурант задержан в качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение. … Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в канале СК

Срок содержания мужчины под стражей рассчитан до 5 декабря 2026 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Ведется закрепление доказательной базы.