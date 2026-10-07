Москва7 октВести.В городе Калининграде 49-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в убийстве своего соседа. Об этом сообщает Следком Калининградской области.
Согласно версии следствия, преступление было совершено 4 октября 2026 года в подъезде одного из домов на улице Угловой. Фигурант употребил алкоголь, у него возник конфликт с 62-летним соседом, в ходе которого он ударил его не менее 10 раз. Тот скончался.
Фигурант задержан в качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение. … Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражунаписано в канале СК
Срок содержания мужчины под стражей рассчитан до 5 декабря 2026 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Ведется закрепление доказательной базы.