В Курской области мужчина заключен под стражу после смертельного конфликта

Житель Курской области насмерть избил отца своего друга, его арестовали В Курской области мужчина заключен под стражу после смертельного конфликта

Москва5 окт Вести.В городе Курчатов Курской области местный житель заключен под стражу после того, как нанес несколько ударов отцу своего друга в ходе конфликта, от которых тот позже умер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Спор мужчин произошел в ходе распития спиртных напитков. В результате 37-летний местный житель нанес оппоненту несколько ударов кулаками и ногами в район грудной клетки и живота.

Через несколько дней потерпевший был доставлен в больницу, где скончался написано в публикации

Нанесшего удары мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он заключен под стражу до 30 ноября 2026 года.