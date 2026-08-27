Москва27 авгВести.В городе Бугуруслан Оренбургской области местный житель был заключен под стражу по обвинению в убийстве своего отца. Об этом сообщает прокуратура региона.
Преступление было совершено в августе 2026 года. Тогда у 28-летнего мужчины, распивавшего спиртное, произошел конфликт с отцом. Он перерос в удар ножом, от которого потерпевший умер.
Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство и избрал в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражунаписано в публикации прокуратуры
Ход расследования уголовного дела контролирует межрайонная прокуратура.