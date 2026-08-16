МЧС: в Оренбургской области при пожаре в доме погиб мужчина При тушении пожара в Оренбургской области спасатели обнаружили погибшего мужчину

Москва16 авг Вести.В Оренбургской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Возгорание произошло в селе Михайловка в Бугурусланском районе. При тушении огня пожарные обнаружили тело местного жителя 1981 года рождения.

Возгорание на площади 75 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.