Москва7 сенВести.В Курске суд арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве собственной матери. По версии следствия, фигурант забил пожилую женщину насмерть. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Предъявлено обвинение 54-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)…. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 30 августа 2026 года в квартире жилого дома на улице Конорева. Правоохранители считают, что мужчина набросился на 84-летнюю пенсионерку во время конфликта. Та скончалась от полученных травм на месте.