В Курске арестован местный житель, насмерть забивший собственную мать Суд отправил под стражу жителя Курска, обвиняемого в убийстве собственной матери

Москва7 сен Вести.В Курске суд арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве собственной матери. По версии следствия, фигурант забил пожилую женщину насмерть. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Предъявлено обвинение 54-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)…. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 30 августа 2026 года в квартире жилого дома на улице Конорева. Правоохранители считают, что мужчина набросился на 84-летнюю пенсионерку во время конфликта. Та скончалась от полученных травм на месте.