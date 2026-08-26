В Курске подросток арестован по обвинению в убийстве собственной матери

В Курске арестован подросток, убивший спящую мать В Курске подросток арестован по обвинению в убийстве собственной матери

Москва26 авг Вести.В Курске суд отправил в СИЗО 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве собственной матери. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По ходатайству следователя в отношении подростка, обвиняемого в убийстве матери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело 62-летней женщины с множественными телесными повреждениями обнаружила в квартире дома на улице Ольшанского дочь убитой. По данным правоохранителей, между жертвой и предполагаемым преступником часто происходили конфликты. Следствие считает, что юноша набросился на женщину, пока та спала, и забил насмерть.