В Хабаровске задержали мужчину, до смерти избившего мать за беспорядок

Житель Хабаровска до смерти избил мать за устроенный беспорядок В Хабаровске задержали мужчину, до смерти избившего мать за беспорядок

Москва10 сен Вести.В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого считают причастным к жестокому избиению матери из-за устроенного ею беспорядка в комнате. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, утром 31 августа 61-летний мужчина вошел в комнату матери, чтобы разбудить ее и увидел беспорядок.

Разозлившись на мать, злоумышленник нанес ей многочисленные удары по голове и телу руками и ногами, после чего покинул комнату и стал употреблять спиртное сказано в сообщении

Вечером того же дня фигурант решил узнать о самочувствии матери, но обнаружил ее мертвой. Мужчина вызвал скорую и полицию.

В отношении него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд по ходатайству следствия отправил мужчину по стражу.