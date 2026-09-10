Москва10 сенВести.В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого считают причастным к жестокому избиению матери из-за устроенного ею беспорядка в комнате. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, утром 31 августа 61-летний мужчина вошел в комнату матери, чтобы разбудить ее и увидел беспорядок.
Разозлившись на мать, злоумышленник нанес ей многочисленные удары по голове и телу руками и ногами, после чего покинул комнату и стал употреблять спиртноесказано в сообщении
Вечером того же дня фигурант решил узнать о самочувствии матери, но обнаружил ее мертвой. Мужчина вызвал скорую и полицию.
В отношении него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Суд по ходатайству следствия отправил мужчину по стражу.