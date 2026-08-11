Москва11 авгВести.В Спасске-Дальнем арестовали 54-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном избиении 73-летней матери-инвалида. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По данным следствия, 6 августа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Вокзальной на станции Свиягино, в ходе ссоры избил свою мать-инвалида руками по голове и телу.
От полученных травм 73-летняя потерпевшая скончалась. Суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 2 месяцаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).