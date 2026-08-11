Арестован житель Приморья, до смерти избивший мать-инвалида Арестован житель Приморья, до смерти избивший пожилую мать-инвалида

Москва11 авг Вести.В Спасске-Дальнем арестовали 54-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном избиении 73-летней матери-инвалида. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

По данным следствия, 6 августа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Вокзальной на станции Свиягино, в ходе ссоры избил свою мать-инвалида руками по голове и телу.

От полученных травм 73-летняя потерпевшая скончалась. Суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).