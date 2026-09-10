Перед судом предстанет житель Владимира, избивший мать и оставивший ее умирать

Перед судом предстанет житель Владимира, избивший до смерти мать Перед судом предстанет житель Владимира, избивший мать и оставивший ее умирать

Москва10 сен Вести.Перед судом предстанет 49-летний житель Владимира, сильно избивший собственную мать и оставивший ее умирать. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 24 июня в доме на улице Куликова. Как установлено, обвиняемый в тот день находился в гостях у матери, где распивал спиртное с хозяйкой жилища и своими знакомыми. Вечером, оставшись вдвоем, у мужчины и женщины возник конфликт из-за употребления спиртного и его претензиями матери бытового характера.

[Тогда фигурант] подверг потерпевшую 1957 г.р. избиению, нанеся множественные удары по голове и телу. Оставив женщину лежащей на полу, обвиняемый ушел спать в соседнюю комнату. Утром он обнаружил, что потерпевшая умерла говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчина в ходе следствия признал свою вину.

Расследование уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) завершено, оно направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.