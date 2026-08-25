Москва25 авгВести.В Курске полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери. С ним работают следственные органы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Тело женщины с множественными телесными повреждениями обнаружила в квартире дома на улице Ольшанского дочь убитой. По данным правоохранителей, между жертвой и предполагаемым преступником часто происходили конфликты.
Подростка отследили от места преступления до точки, где он был задержан - чердака в доме на улице Интернациональной в Железнодорожном округе Курска. Задержанного доставили в полицию и передали в следственные органы для дальнейшего разбирательстваговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело. Как уточняет СУ СКР по Курской области, решается вопрос об избрании для фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.