В Курске подросток задержан по подозрению в убийстве матери

Курский подросток задержан за убийство собственной матери В Курске подросток задержан по подозрению в убийстве матери

Москва25 авг Вести.В Курске полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери. С ним работают следственные органы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Тело женщины с множественными телесными повреждениями обнаружила в квартире дома на улице Ольшанского дочь убитой. По данным правоохранителей, между жертвой и предполагаемым преступником часто происходили конфликты.

Подростка отследили от места преступления до точки, где он был задержан - чердака в доме на улице Интернациональной в Железнодорожном округе Курска. Задержанного доставили в полицию и передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Как уточняет СУ СКР по Курской области, решается вопрос об избрании для фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.