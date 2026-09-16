Житель Курска ранил ножом сестру и заперся в комнате

В Курске росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на сестру Житель Курска ранил ножом сестру и заперся в комнате

Москва16 сен Вести.Бытовой конфликт между родственниками, вспыхнувший в квартире дома на одной из центральных улиц Курска, обернулся поножовщиной.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Курской области, силовикам поступил сигнал о ссоре и поножовщине, на место происшествия были направлены экипажи групп задержания.

К моменту прибытия росгвардейцев женщина, получившая ножевое ранения, находилась вне пределов квартиры. Она была на лестничной площадке, где ей помогали медики скорой.

Нападавший находился в одной из квартир и заперся в комнате. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии гражданин был оперативно задержан говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства

После задержания подозреваемого передали для дальнейшего разбирательства полицейским.