Москва16 сенВести.Бытовой конфликт между родственниками, вспыхнувший в квартире дома на одной из центральных улиц Курска, обернулся поножовщиной.
Как сообщили в Управлении Росгвардии по Курской области, силовикам поступил сигнал о ссоре и поножовщине, на место происшествия были направлены экипажи групп задержания.
К моменту прибытия росгвардейцев женщина, получившая ножевое ранения, находилась вне пределов квартиры. Она была на лестничной площадке, где ей помогали медики скорой.
Нападавший находился в одной из квартир и заперся в комнате. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии гражданин был оперативно задержанговорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства
После задержания подозреваемого передали для дальнейшего разбирательства полицейским.