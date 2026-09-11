В Курске задержали мужчину, открывшего стрельбу в пункте выдачи заказов

В Курске мужчина открыл стрельбу в пункте выдачи заказов В Курске задержали мужчину, открывшего стрельбу в пункте выдачи заказов

Москва11 сен Вести.В Курске полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в пункте выдачи заказов (ПВЗ), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщило УМВД России по Курской области

Предварительно, мужчина в присутствии сотрудницы пункта выдачи выстрелил из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента никто не пострадал.

На вызов незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. На задержание правонарушителя были ориентированы наряды полиции и подразделений Росгвардии. Фигурант задержан по горячим следам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции. Предмет, из которого произведен выстрел, изъят и направлен на исследование. Предварительно, пистолет является охолощенным оружием.

По факту произошедшего проводится проверка.