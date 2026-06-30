Три посетителя базы отдыха под Челябинском пострадали при стрельбе

На базе отдыха в Челябинской области произошла стрельба, три человека пострадали Три посетителя базы отдыха под Челябинском пострадали при стрельбе

Москва30 июн Вести.В городе Копейске Челябинской области произошла стрельба на одной из местных баз отдыха. В результате нее ранения получили трое, сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на базе отдыха "Курочкино". Стрельба из травматического оружия началась после произошедшего конфликта между двумя компаниями.

Трое граждан, получивших, по предварительным данным, легкие повреждения, также установлены и доставлены в отдел полиции написано в публикации портала

Троих подозреваемых доставили в отдел МВД России по Копейску. Сам стрелок помещен в изолятор временного содержания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.