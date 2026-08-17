В Курске при атаке БПЛА повреждены балконы и автомобили, пострадавших нет

В Курске дрон ВСУ взорвался в Юго-западном микрорайоне, повреждены дома и машины В Курске при атаке БПЛА повреждены балконы и автомобили, пострадавших нет

Москва17 авг Вести.В Юго-западном микрорайоне Курска взорвался беспилотник Вооруженных сил Украины. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Враг с помощью беспилотников атакует Курск. БПЛА ВСУ сдетонировал в Юго-западном микрорайоне города написал Александр Хинштейн

Отмечается, что в результате удара повреждено остекление двух балконов в многоквартирном доме, а также несколько машин.

Сотрудники оперативных служб выехали на место.

Информация о последствиях ЧП уточняется. Хинштейн заверил, что держит ситуацию на личном контроле.