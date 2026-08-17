Москва17 авгВести.В Юго-западном микрорайоне Курска взорвался беспилотник Вооруженных сил Украины. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Враг с помощью беспилотников атакует Курск. БПЛА ВСУ сдетонировал в Юго-западном микрорайоне городанаписал Александр Хинштейн
Отмечается, что в результате удара повреждено остекление двух балконов в многоквартирном доме, а также несколько машин.
Сотрудники оперативных служб выехали на место.
Информация о последствиях ЧП уточняется. Хинштейн заверил, что держит ситуацию на личном контроле.