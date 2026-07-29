Москва29 июлВести.Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Курске, ранен один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Вражеский беспилотник ударил по МКД в одном из микрорайонов города… К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
На месте работают представители оперативных и экстренных служб, в том числе саперы. Жители эвакуированы, территория оцеплена.
Еще один дрон противника упал возле жилого дома на проспекте Победы, боевая часть обезвреживается силами специалистов.