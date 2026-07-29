ВСУ ударили по многоквартирному дому в Курске, пострадал один человек

Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Курске, есть раненый ВСУ ударили по многоквартирному дому в Курске, пострадал один человек

Москва29 июл Вести.Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Курске, ранен один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник ударил по МКД в одном из микрорайонов города… К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

На месте работают представители оперативных и экстренных служб, в том числе саперы. Жители эвакуированы, территория оцеплена.

Еще один дрон противника упал возле жилого дома на проспекте Победы, боевая часть обезвреживается силами специалистов.