Москва28 июл Вести.В Курске вражеский беспилотник врезался в многоквартирный дом на проспекте Победы. В результате никто не пострадал, в квартире, куда попал БПЛА, людей не было. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Сегодня утром беспилотник противника попал в МКД на проспекте Победы, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших написал глава региона в мессенджере МАХ

Жителей дома эвакуировали, территорию оцепили. Боевая часть дрона обезврежена саперами.