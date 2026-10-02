Житель Сахалина обвиняется в смерти знакомого после избиения его во время ссоры

Житель Сахалина заключен под стражу из-за обвинения в смерти знакомого Житель Сахалина обвиняется в смерти знакомого после избиения его во время ссоры

Москва2 окт Вести.В городе Корсакове расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Сахалинской области.

Проводится следствие. Обвиняемый заключен под стражу говорится в сообщении

По версии следствия, в ночь на 28 сентября 2026 года между обвиняемым и его 40-летним знакомым в квартире одного из домов на улице Советской в городе Корсакове возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый нанес знакомому множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Мужчина скончался от травм на месте происшествия.