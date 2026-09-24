СК Сахалина проверяет факт гибели мужчины во время ремонта сарая

На Сахалине металлические решетки весом 120 кг придавили насмерть мужчину СК Сахалина проверяет факт гибели мужчины во время ремонта сарая

Москва24 сен Вести.Специалисты проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при проведении ремонтных работ сарая в селе Сахалинской области, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В районе одного из частных домов в селе Горнозаводск Невельского района 23 сентября мужчина ремонтировал сарай. В ходе работ его придавило металлическими решетками общей массой около 120 килограммов говорится в сообщении

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.