Москва24 сенВести.Специалисты проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при проведении ремонтных работ сарая в селе Сахалинской области, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
В районе одного из частных домов в селе Горнозаводск Невельского района 23 сентября мужчина ремонтировал сарай. В ходе работ его придавило металлическими решетками общей массой около 120 килограммовговорится в сообщении
В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.