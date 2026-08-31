СК Сахалина устанавливает причину смерти мужчины 43 лет при пожаре в гараже

СК Сахалина проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре СК Сахалина устанавливает причину смерти мужчины 43 лет при пожаре в гараже

Москва31 авг Вести.Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку по факту гибели жителя поселка Шахтерск при пожаре, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Тело 43-летнего мужчины с ожогами обнаружили пожарные в ходе тушения возгорания в одном из гаражей в районе улицы Мира ночью 30 августа.

В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза отметили в пресс-службе

В ходе проверки установят обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.