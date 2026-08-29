Мужчина погиб при пожаре в доме в Вологодской области, организована проверка

Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Вологодской области Мужчина погиб при пожаре в доме в Вологодской области, организована проверка

Москва29 авг Вести.Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Харовском округе Вологодской области, по факту трагедии организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 29 августа при тушении пожара жилого дома в деревне Паршинской спасатели обнаружили тело 67-летнего проживавшего в нем мужчины.

Проводится процессуальная проверка … Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и очаг пожара, а также обстоятельства, способствовавшие произошедшему.