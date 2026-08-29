Москва29 авгВести.Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Харовском округе Вологодской области, по факту трагедии организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Днем 29 августа при тушении пожара жилого дома в деревне Паршинской спасатели обнаружили тело 67-летнего проживавшего в нем мужчины.
Проводится процессуальная проверка … Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и очаг пожара, а также обстоятельства, способствовавшие произошедшему.